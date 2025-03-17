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Uzun bir ömrün sırrı çanak çömlekten geçiyor

17.03.2025 16:54
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Samsun'un İlkadım ilçesinde çömlek Ustası Ali Karataş, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin toprak kaplarda piştiğini ve bunun insan ömrünü uzattığını belirtiyor.

Uzun bir ömrün sırrı çanak çömlekten geçiyor

Eskiden nalburluk yapan ancak bir arkadaşının vesilesiyle çömlekçilik mesleğine yönelen Ali Karataş, 20 yıldır Samsun'un İlkadım ilçesinde bu mesleği hevesle sürdürüyor. Çanak çömlek ustası Ali Karataş, asıl lezzetli yemeklerin fabrikasyon tencere ve tavalara göre toprak kaplarda piştiğini ifade ediyor. Ayrıca çanak, çömlek ustası geçen seneye göre işlerinin zayıf olduğunu söylese de Ramazan ayıyla birlikte hareketlilik kazandığını da söylüyor.

TOPRAK KAP ÖMRÜ UZATIYOR

20 yıldır çömlek üretimi ile geçimini sürdüren Ali Karataş, "20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Eskiden nalburdum, bu işe bir arkadaşımın vesilesiyle hevesle başladım. Bu meslek eski bir meslek olduğu için fazla talep görmüyor, yeni nesil bu mesleğe önem vermiyor. Oysa en güzel yemekler toprak kaplarda pişenlerdir. Çömlek kabında pişen yemeğin tadını çelik fabrikasyon demlikler vermez. Eskilerimiz neden 150 sene yaşardı? Çünkü bu ürünleri kullanırlardı. Burada 300 çeşit ürün bulunuyor ve Ramazan ayında satışlarımız daha yüksek oluyor. Bu meslek zevkli ve güzel bir meslek, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"BİZDEN SONRA BU İŞİ KİMSENİN YAPACAĞINI ZANNETMEM"

Gençlerin masa başı iş beklentisi nedeniyle kendisinden sonra mesleğin sona ereceğini belirten Karataş, "Bu sene enflasyon yüksek olduğu için satışlarımız geçen seneye göre az, ama yine de normal diyelim. Çırak yetişmiyor, gençler masa başı iş istiyor ve bu işlere bakmıyor. Bizden sonra bu işi kimsenin yapacağını zannetmem" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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