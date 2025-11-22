HABER

Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Bursa'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Gemlik ilçesinde bir şahsı uzun namlulu tüfekle öldüren şahıs, trafik polisi ekipleri tarafından nefes kesen bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Doğukan Akbayır

dOlay, sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli uzun süredir takip ettiği husumetlisini cadde üzerinde yakalayınca peş peşe tetiğe bastı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 35 yaşındaki Erdal Gündüz olduğu belirlendi. Gündüz'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Saldırgan olayın hemen ardından kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis ekibine de ateş açtığı bildirildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan zanlının yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlatılırken, ekiplerin güvenlik kameralarını ve muhtemel kaçış güzergâhlarını anbean taradığı öğrenildi.

İNEGÖL'DE YAKALANDI

Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, saldırganın İlyas D., olduğu tespit etti. İnegöl'deki trafik ekipleri yaptıkları takip sonucunda katil zanlısını İnegöl'de tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

