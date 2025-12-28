Ayak şişmesi ya da ayaklarda morluklar meydana gelmesi en sık yaşanan ayak rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Sıvı birikimi ayak şişmesinin en yaygın olarak görülen nedeni olarak kabul edilmektedir. Ödem vücuttaki dokularda sıvı tutulduğu zaman oluşur ve bu sıvı lenf sistemini veya kan damarlarını olumsuz olarak etkiler. Hafif olarak yaşanan durumlarda ayak şişmesi rahatsızlığı hafif seyrederken ileri aşamada olan durumlarda kişiler normalde giyebildikleri ayakkabıları giyerken ya da günlük rutin işlerini yaparken zorluk yaşayabilmektedirler.

Kalp yetmezliği, varisler, toplardamarlarda tıkanıklıklar gibi durumlar vücutta ve ayaklarda sıvı birikmesine yol açabilmektedirler. Fiziksel olarak yaşanan ve gözle görülür derecede yaşanan ayak şişlikleri genel olarak iki ayakta birden gerçekleşebilmektedir. Ayrıca zaman içinde şişlikler gitgide artar ve mutlak bir doktora danışılması gerekir.

Kişilerin yaşadığı ayak şişmesi durumu için tedaviye başlanması için önce doktorun ayak şişmesi durumunun altında hangi nedenin yattığını tespit etmesi gerekir. Tanı koyulduktan sonraki süreçte doktor bazı tetkiklerin yapılmasını gerekli görebilir. Ardından uygun görülen tedavi başlatılır. İnsan vücudunda sıvı dengesini sağlama görevi üstlenmiş olan organların bozulması ve işlevlerini yitirmeleri ayaklarda şişme olarak kendini gösterebilmektedir.

Uzun süre ayakta kaldığımızda ayaklarımız neden şişer?

Ayaklarda şişme yaşanması birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilen bir sorundur. Bu nedenlerden ve ayak şişmesine neden olabilecek unsurlardan bazıları şunlardır:

Bazı ilaçların yan etkileri

Kan dolaşımı sorunları

Kalp yetmezlikleri

Karaciğer sorunları

Böbrek hastalıkları

Lenf ödem

Varis

Venöz yetmezlik

Yer çekimi

Uzun süre ayakta kalmak

İnsanların işi ya da yapısı gereği uzun süre ayakta kalmaları ayaklarda şişme sorununun ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Özellikle de sıcak havalarda ya da gön boyunca ayakta kalındığı zaman yer çekiminin de etkisi ile bacaklarda sıvı ve kan birikir. Bu fiziksel olarak çok belirgin görünen ayak şişlikleri genel olarak günün sonunda iyice belirgin hale gelir ve gece dinlenerek azalabilir.

Ayaklarda şişme yaşanması durumu en yaygın olarak uzun süre ayakta kalma nedeni ile yaşanan bir rahatsızlıktır. Yer çekimi ise bu rahatsızlığı tetikleyen bir durum olarak kabul edilmektedir. Ödem oluşan sıvı ve kan biriken ayaklar belirgin olarak şişer. Çoğu zaman bu durum akşam saatlerinde dinlenerek geçebilir. Ancak hala geçmediyse ve ayak şişmesi gitgide daha da artıyorsa başka bir sorun ya da hastalık belirtisi olarak yaşanıyor da olabilir.

Genel olarak iki yakta birden görünen ayak şişmesi durumu bazen tek bir ayakta da görülebilmektedir. Tek bir ayakta görünen ayak şişmesi sağ ya da sol ayakta gözlemlenebilir. Sağ ya da sol ayağın şişmesi de uzun süre ayakta kalma şişkinlik oluşan ayağa fazla yüklenerek ayakta durulması gibi nedenlere bağlı olarak yaşanabilmektedir.

Ayrıca kişilerin kan damarlarında tıkanma yaşanması, lenf tıkanmaları ya da çeşitli yaralanmalara bağlı olarak meydana gelen travmaların sonucunda da ayak şişmesi durumu gerçekleşebilmektedir. Hamile kişilerde ayak şişmesi çok sık görülen bir durumdur. Çünkü hamile kişilerde vücut normalde olduğundan daha fazla su tutmaktadır. Bu da ayaklarda şişmeye yol açar.