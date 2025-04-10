HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzun süredir haber alınamıyordu! Yazılım firmasının ortağı evinde ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir yazılım firmasının ortağı, evinde ölü bulundu.

Uzun süredir haber alınamıyordu! Yazılım firmasının ortağı evinde ölü bulundu
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç’tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç’u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre öldüğü tespit edilen Koç’un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin tahkikatının ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga! 5 yaralıDiyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga! 5 yaralı
Çeşme'de minik kalplerden polislere anlamlı ziyaretÇeşme'de minik kalplerden polislere anlamlı ziyaret

Anahtar Kelimeler:
Muğla yazılım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ankara'da yarın okullar tatil edildi! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

Ankara'da yarın okullar tatil edildi! Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.