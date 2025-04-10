Uzun süredir haber alınamıyordu! Yazılım firmasının ortağı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç’tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç’u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre öldüğü tespit edilen Koç’un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin tahkikatının ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)