Uzun yolculuklarda mola derdine son: İşte koltuk altından çekmece gibi açılan araç içi tuvalet!

Otomotiv dünyasında konfor ve teknolojinin sınırları her geçen gün genişlerken, Aito araçlarının üreticisi Seres’ten alışılmışın dışında bir hamle geldi. CarNewsChina'da yer alan habere göre, şirket, uzun yolculuklarda mola verme zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek, araç içi kullanıma yönelik bir "tuvalet sistemi" için resmi patent aldı.

KOLTUK ALTINDA GİZLİ "TUVALET" TASARIMI

Patent özetine göre cihaz; temel olarak bir tuvalet gövdesi ve bir kayar ray düzeneğinden oluşuyor. Kayar ray düzeneği, tuvalet gövdesinin üst kısmına monte edilmiş sabit bir ray içerirken; kayar ray ise araç koltuğuna bağlanmak için bir yapıya sahip. Tuvalet ihtiyaç duyulduğunda koltuğun altından dışarı çekilebiliyor ve kullanımdan sonra gizlenmek üzere geri itilerek minimum yer kaplıyor.

Konseptte temel inovasyon alan kullanımında yatıyor. Özellikle bataryalı yeni enerji araçları (NEV) gibi alan kısıtlaması olan araç iç mekanlarında; yolcu konforundan ödün vermeden bir tuvalet entegre etmek mühendislik açısından zorluk teşkil ediyor. Seres'in çözümü ise tuvaleti koltuğun altındaki kullanılmayan alana gömmek.

Daha önce Çin merkezli bir elektrikli araç girişimi olan Polestone, tek kullanımlık plastik poşetlerle kullanılmak üzere merkezi saklama kutusunda saklanan bir "araca monteli tuvalet" konsepti önermişti.

MÜHENDİSLİK VE PSİKOLOJİK ZORLUKLAR

Her ne kadar çözüm dikkat çekici olsa da patentten üretime giden yol önemli engellerle karşı karşıya. Teknik zorluklar arasında drenaj borularının eklenmesi, atık su depolama çözümleri, kayar ray dayanıklılığının sağlanması ve koku önleme için mutlak sızdırmazlığın elde edilmesi yer alıyor. Bunlar, özellikle bataryaların şaside önemli bir yer kapladığı saf elektrikli araçlar için oldukça zorlu konular.

Psikolojik açıdan ise durum daha da zorlu. Sızdırmaz kapaklar ve koku giderici önlemlere rağmen, birçok kullanıcı "bir arabanın içinde tuvalet kullanmanın" psikolojik zorluğuyla mücadele edebilir.

Araç içi tuvalet için seri üretim belirsizliğini korurken, tasarımın kişiselleştirilmiş isteğe bağlı bir yapılandırma olarak sunulması bekleniyor.