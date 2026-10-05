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Vahap Seçer ve 2 başkan adliyeye sevk edildi

Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 başkan ile birlikte 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vahap Seçer ve 2 başkan adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ’silahlı suç örgütü yöneticiliği’ kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 59 kişinin de emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 kişi bugün sabaha karşı Mersin Adliyesi’ne getirildi.

Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı adliye çevresinde ise adliyeye sevk edilenlerin yakınları başta olmak üzere birçok kişi toplandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin
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