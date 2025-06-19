Vahşetin adresi Diyarbakır! Küçük bedeni merdiven boşluğunda bulundu: Bıçaklanarak katledilmiş!

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, arama çalışmalarına küçük kızın oturduğu siteden başladı.

YAN BİNADA BULUNDU

Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NDA

Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)