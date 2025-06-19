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Vahşetin adresi Diyarbakır! Küçük bedeni merdiven boşluğunda bulundu: Bıçaklanarak katledilmiş!

Türkiye'nin konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından Diyarbakır'da kahreden bir haber daha geldi. Ailesinin haber alamadığı 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, oturduğu binanın yan apartmanında cansız halde bulundu. İlk incelemelerde küçük kızın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Vahşetin adresi Diyarbakır! Küçük bedeni merdiven boşluğunda bulundu: Bıçaklanarak katledilmiş!
Çiğdem Sevinç

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi.

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Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, arama çalışmalarına küçük kızın oturduğu siteden başladı.

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YAN BİNADA BULUNDU

Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NDA

Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bıçak Narin Güran
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