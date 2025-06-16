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Vahşetle biten oyun! Kendisini kadın gibi tanıttı, sırtından bıçaklandı

İstanbul'da, 16 yaşındaki Botan B. sosyal medyadan açtığı sahte hesapla arkadaşı 17 yaşındaki Furkan C. ile uzun süre konuştu. Kendisini kadın gibi tanıtan ve uzun süre Furkan C. ile konuşan Botan B. sabah saatlerinde gittiği restoranın önünde Furkan C. ile karşılaştı. İki arkadaş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Furkan C. arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olay anı kameraya yansıdı.

Vahşetle biten oyun! Kendisini kadın gibi tanıttı, sırtından bıçaklandı

Olay, saat 09.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Botan B., sosyal medyadan açtığı sahte hesapla arkadaşı Furkan C.'yi (17) kandırdı.

Sosyal medya hesabında kadın fotoğrafları bulunan Botan B. sabah saatlerinde bir restoranın önünde Furkan C. ile karşılaştı. Olayı öğrenen Furkan C. çorba almak için gittiği restorandan çıkan Botan B. ile tartışmaya başladı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.Furkan C. arkadaşı Botan B.'yi defalarca sırtından bıçakladı.

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BIÇAKLI KAVGA KAMERADA!

Kavgayı gören çevredekiler iki arkadaşı ayırmaya çalıştı. Bu sırada arkadaşına bıçakla saldıran Furkan C. olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Botan B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli Furkan C.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ile Botan B.'nin bıçaklandığı ve şüpheli Furkan C.'nin kaçtığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Furkan C.'nin Botan B.'yi defalarca sırtından bıçakladığı anlar görülüyor. Bu sırada bisikletinden inen Botan B. ayakta durmaya çalışsa da bir süre sonra yere yığılıyor.

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'ÇOCUK YERDE YATIYORDU'

Kavgaya müdahale eden Volkan Demir, "Buradan baktığımda çocuk sırtından vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Çocuk da buranın esnaflarından biri yabancı değil. Aralarındaki husumet küfür etti diye başladı. Çocuk bisikletle çorba almaya gelmişti. Vurulduktan sonra ambulans geldi müdahale etti, hastaneye kaldırdılar. Hastanede ölmüş. Vurduktan sonra kaçan çocuğu da yakalamışlar" diye konuştu.Kaçan Furkan C.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga
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