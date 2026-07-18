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Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarını ziyaret etti

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarına ziyarette bulundu.

Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bursa ve Bilecik'teki vakıf kültür varlıklarını ziyaret etti

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılanan Aksu ve beraberindekiler, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Ardından Söğüt ilçesinin simge eserlerinden 1919 tarihli Kaymakamlık Çeşmesi'nin restorasyonu için görüşmelerde ve teknik incelemelerde bulunan Aksu ve beraberindekiler, daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Orhangazi Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Şeyh Edebali'nin kabri başında dua edilmesinin ardından Şeyh Edebali Külliyesi'nde teknik incelemelerde bulunuldu, Bilecik'te yapılması planlanan restorasyon çalışmaları değerlendirildi.

Aksu başkanlığında, meclis üyeleri ve kurum yöneticilerinin katılımıyla Vakıflar Meclisi Toplantısı da gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Bursa'daki Orhangazi İmareti, İznik Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti Müzesi, İznik Yeşil Cami, Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Üftade Türbesi, Bursa Mevlevihanesi, Ulu Cami, Orhan Cami, Tarihi Bursa Belediye Binası, Şabaniye (Hacı Şevki Efendi) Dergahı, Emir Sultan Külliyesi, Hünkar Köşkü Müzesi ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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