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Çatalca Ormanlı’da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

İstanbul Çatalca’da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgeden yükselen yoğun dumanlar havadan görüntülendi.

Çatalca Ormanlı’da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Yangın, öğle saatlerinde Çatalca Ormanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekip sevk edildi. Yangının ulaşılması güç bir bölgede çıkması nedeniyle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevlerin büyümesi üzerine havadan yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çatalca Ormanlı’da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Çatalca
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