HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

14 yıllık sır aydınlatıldı! Kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu

Hatay'da kayınpederi Mehmet Uyğur'un öldürülmesinden bir yıl sonra 2012’de ortadan kaybolan Selbi Uyğur'un (32) portakal bahçesine gömülü cesedi bulundu. Selbi Uyğur cinayetine ilişkin, kayınpederi Mehmet Uyğur'u öldüren kayınvalidesi Hatice Uyğur ve Yaşar T. ile O.Ç.'nin tutuklandığı bildirildi.

14 yıllık sır aydınlatıldı! Kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu

Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uyğur’un cesedi, akarsu kenarında gömülü bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, 2018 yılında Mehmet Uyğur’un cinayet şüphelilerinin eşi Hatice Uyğur ile kayınbiraderi Yaşar T. ve gelini Selbi Uyğur olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Hatice Uyğur ile Yaşar T. tutuklanırken, Selbi Uyğur ise bulunamadı.

14 yıllık sır aydınlatıldı! Kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu 1

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRESİ HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheli ve kayıp şahıs olarak aranan Selbi Uyğur'un dosyası yeniden açıldı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul illerini kapsayan kapsamlı çalışma yürütüldü.

14 yıllık sır aydınlatıldı! Kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu 2

ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ

Yapılan araştırmalar, cinayet suçundan tutuklu bulunan şüphelilerle gerçekleştirilen görüşmeler ve dosyanın titizlikle incelenmesi sonucunda Selbi Uyğur'un, 2011 yılında gerçekleşen kasten öldürme suçuna iştirak ettiği, bir yıl sonra da Yaşar T., Hatice Uyğur ve O.Ç. tarafından öldürülüp Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesine gömüldüğü tespit edildi.

14 yıllık sır aydınlatıldı! Kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu 3Suçlarını itiraf eden şüphelilerin yer gösterme işlemi sonrası, kazı çalışması başlatıldı. 15 gün süren kazı sonunda kıyafetler ile insan kemikleri bulundu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde, kemiklerin Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edildi.
14 yıllık sır aydınlatıldı! Kayıp olarak aranan kadının cesedi portakal bahçesinde bulundu 4
Olayla ilgili Yaşar T., Hatice Uyğur ve O.Ç. hakkında, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklama kararı verildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildiCinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.