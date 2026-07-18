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Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor"

Başakşehir’de evinin önünde misafirleri uğurladıktan sonra babasını bekleyen Zahide Diyar Demirbaş (23) alkollü olduğu öne sürülen sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu ağır yaralandı. Birçok ameliyat geçiren Demirbaş felç oldu. Demirbaşın ailesi kazaya neden olan sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia ederek basın açıklaması yaptı. Anne Mahide Demirbaş, "Evladım gözümün önünde eriyor. 'Anne ne zaman yürüyeceğim' dediği sürece yanında ağlayamıyorum. Adalet istiyorum" dedi.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor"

Başakşehir'de 30 Haziran'da saat 22.55 sıralarında Posta Caddesi'ndeki evinin önünde babasını bekleyen Zahide Diyar Demirbaş'a Barış A.(19), 34 NPG 872 plakalı otomobiliyle çarptı. Kazada ağır yaralanan Demirbaş felç oldu. Demirbaş'ın ailesi ve sevenleri adalet çağrısında bulunarak basın açıklaması yaptı.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 1

'ALKOL VE UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEKİ, SORUMSUZ BİR GENC'

Açıklamayı Zahide Diyar'ın ablası Eda Yıldırım okudu. Yıldırım “30 Haziran 2026 Salı gecesi, içimizi yakan, yüreğimizi ateşe atan, hayatımızı karartan bir katliam yaşadık. Kaza değildi başımıza gelenler. Alkol ve uyuşturucunun etkisindeki, sorumsuz bir gencin sebep olduğu dehşet anlarıydı. Edindiğimiz bilgilere göre, gündüz 12.00 gibi başlayan araba partisinde alkolün yanında yoğun madde kullanımı da vardı. Üç erkek iki kızdan oluşan beş kişilik arkadaş grubu gün boyu Bahçeşehir Esenkent civarındaydı.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 2

Tehlikeli araç kullanılıyordu. Polis kameralarından ve mobese ekranlarından durum tespiti yapılmasına rağmen tedbir noktasında yetersiz kalınıyordu. Yüksek sesli müzik, aşırı sürat, trafiği riske atan hareketler ve beraberinde ağır sonuçlar. Vahşetin ayak sesleri adım adım bize doğru geliyordu" dedi.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 3

‘DİYAR EVİNİN ÖNÜNDE DURUYORDU’

Yıldırım, “Diyar evinin önünde duruyordu. Misafirleri uğurluyordu. Hemen arkasında 8 yaşında ikizlerimiz vardı. Diğer tarafta aile bireyleri. Daracık yola inanılmaz süratle giren Barış, park halindeki araçlara çarptı. Diyar, otomobillerin arasında sıkıştı. Ağır darbe aldı. Gürültü, kaos, panik ve şaşkınlık herkesi şok etkisinde bıraktı. Vücudundaki kırıklar dehşet vericiydi. Kesikler ve aşırı kan kaybı ölüm yaşam çizgisini saniyelere indirgedi. Boğazına isabet eden camlar sebebiyle nefes alamıyordu. Kızımızı en kısa sürede hastaneye yetiştirmekten başka hiçbir şey düşünmedik. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki ilk tespitler, akciğerinin parçalandığı, mesanesinin patladığı şeklindeydi. İç kanaması vardı. Yoğun bakıma alındı. Zor saatler başladı" ifadelerini kullandı.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 4

‘İKİ POŞETTE UYUŞTURUCU HAP, ÜÇÜNCÜSÜNDE TOZ MADDE BULUNUYORDU’

Abla Eda Yıldırım, “Kızımızı hayatta tutmak için uğraş verirken, şüphelinin serbest bırakıldığını öğrendik. Durumu kabullenmedik. Alkol ve uyuşturucu testi istedik. Şahıs, 1.83 promil alkollü çıktı. Avukatlarımız kanalıyla itirazda bulunduk. Tutuklanmasını sağladık. Zaman ilerledikçe sürecin diğer ayrıntılarına odaklandık. Katliama karışan araç, ağır yaralanma olmasına rağmen, olay yeri inceleme ekibi gelmeden, savcılık talimatı beklenmeden, bulunduğu yerden çekilmişti. Araçtaki beş kişiden üçünün kimliği belirlendi. Diğer iki kişi ortada yoktu. İfadelerine başvurulamamıştı. İzlerini kaybettirmişlerdi.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 5

Bu iki şahsın tespiti ve yakalanması için girişim başlattık. Onların da uyuşturucu testlerinin yapılması adına talep açtık. Diyar kızımızı yaralayan araç, hemen ilerideki pick-up araca vurdu ve durdu. Ailemizden bir gencimiz, aracın içini incelemek istedi. İçeriden yoğun alkol kokusu geliyordu. Etrafa bakarken şeffaf poşetler gördü. İki poşette uyuşturucu hap, üçüncüsünde toz madde bulunuyordu. Araştırmayı sürdürürken polis geldi ve poşetleri kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi." dedi.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 6

'EVLADIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR’

Anne Mahide Demirbaş, "Evladım gözümün önünde eriyor. Anne ne zaman yürüyeceğim dediği sürece yanında ağlayamıyorum. Ablada onunla beraber büyüdü. Onun da psikolojisi bozuldu. . 'Ayaklarım tutmuyor biliyorum' diyor. Ben bunu nasıl kaldırabileyim. Annelerin hepsine soruyorum. İçim yanıyor. 23 seneni ver çocuğunu büyüt, her pislikten koru ama biri gelsin senin kızına vursun. Adalet istiyorum. Pisliklerini kaldırmaya çalışıyorlar. O avukat ne biçim avukat ki kalkıp kızıma diyor ki, ‘O saatte ne işi var. Kapısının önünde duramaz mı? Herkese soruyorum. 23.00’da olsun 01.00’ da olsun. Kapının önünde de duramazsak biz, kadınlar ne yapalım?” dedi.

Evinin önünde otomobilin çarptığı Diyar felç oldu: "Evladım gözümün önünde eriyor" 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü felç Başakşehir kaza
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