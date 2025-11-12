HABER

Vali Aksoy, şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın baba ocağını ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın ailesini ziyaret ederken baba Halil İbrahim Mercan'a taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin Emek Mahallesi Erensoy Sokak'taki baba ocağını ziyaret etti. Aksoy, şehidin ailesini ziyaret ederken babası Halil İbrahim Mercan'a taziye dileklerini iletti. Vali Aksoy, evin önünde kurulan taziye çadırında baba Mercan ile oturup sohbet etti. Daha sonra şehidin evinde okunan duaya orada bulunanlar 'amin' dedi.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Vali Aksoy ile birlikte Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, İl Emniyet Müdür Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ta şehit babasını ziyaret edip taziye dileklerini iletti.

(İHA)

12 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
