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  4. Vali Aktaş duyurdu! Ankara-İzmir karayolunda ağır vasıta araçların geçişi yasaklandı

Vali Aktaş duyurdu! Ankara-İzmir karayolunda ağır vasıta araçların geçişi yasaklandı

28.03.2025 22:27
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Ankara-İzmir karayolunda ağır tonajlı araçların geçişinin 31 Mart saat 01.00'e yasaklandığını açıkladı.

Vali Aktaş duyurdu! Ankara-İzmir karayolunda ağır vasıta araçların geçişi yasaklandı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Ankara-İzmir karayolu üzerinde bulunan polis denetim noktasını ziyaret etti. Vali Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz’den Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında devam eden denetimler hakkında bilgi aldı.

Bayram tedbirleri kapsamında hem asayiş hem de trafik düzenini sağlamak için ek tedbirlerin alındığı aktaran Vali Aktaş, "Tatil boyunca 747 uygulama noktasında toplamda 5 bin 84 jandarma ve emniyet personelimiz görev yapacak. Ramazan Bayramı tatili 9 gün fakat 12 günlük tedbir alınmış durumdadır. Tedbirlerimizi çarşamba gününden bu yana başlattık. Tatilin son gününe kadar da bu tedbirlerimiz devam edecek" dedi.

"YASAKLANMIŞTIR"

Ankara-Uşak karayolunda yoğun trafik beklendiği için kamyon, tır, tanker ve ağır vasıta araçların belli saatlerde geçişin yasaklandığını dile getiren Vali Aktaş, "Burada trafiğin güvenli akışını sağlayabilmek için Ankara-İzmir istikametinde kamyon, çekici ve tanker vasfındaki ağır tonajlı araçların geçişine bugün saat 16.00'dan itibaren başlayarak pazar gecesi 01.00'e kadar izin verilmeyecek, yasaklanmıştır" dedi.

Trafik denetimlerinin her zaman devam edeceğini aktaran Vali Aktaş, "Denetimlerimizin çokluğu çok ceza yazmak için değil. Denetimlerimizin çokluğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek içindir" diye konuştu.

Vali Aktaş, açıklamaların ardından Ankara-İzmir karayolunda yolculuk yapan sürücülerle ve yolcularla sohbet ederek trafik kuralların uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Uşak
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