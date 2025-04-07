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Vali Aydoğdu başkanlığında "23. Birim Amirleri" toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Vali Yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımıyla "23. Birim Amirleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda birim amirleri tarafından kurumlarınca yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu başkanlığında "23. Birim Amirleri" toplantısı

Yapılan çalışmalarda ve sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin önemine değinen Vali Hamza Aydoğdu, "Vatandaş odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye, hizmetlerimizi sunmaya ve bunu daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar sorunları çözme noktasında gereken gayreti sarf edeceğiz. Mevzuat gereği yerine getirilmeyen talepler olursa da bunu güzel bir şekilde anlatacağız" dedi.

Kurumlar tarafından sürdürülen çalışmaların ve devam eden projelerin takip edilmesini ve Erzincan’da başlayan inşaat sezonunun en iyi şekilde değerlendirilmesini isteyen Vali Aydoğdu, inşaat, altyapı, yol gibi projelerin titizlikle takip edilmesini ve projelerin zamanında bitirilmesi talimatını vererek tüm birim amirlerine başarılar ve kolaylıklar diledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan
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