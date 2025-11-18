HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vali Gül'den 'merdiven altı işletme' uyarısı: "Etin kilosu 800 lira, 600 liraya sucuk satılıyorsa etten yapılmadığını anlamamız lazım"

İstanbul'da Böcek ailesinin şüpheli ölümü 'gıda güvenliği' ile ilgili endişeleri artırdı. İstanbul Valisi Davut Gül katıldığı canlı yayında konuyla ilgili olarak koordinasyon toplantısını gerçekleştireceklerini aktardı. Gül ayrıca, "Merdiven altı işletmelerde yeme içme meselesi konusunda biraz daha mesafe koymamız lazım. Bazen fiyattan dolayı onun sağlıklı olmadığını anlayabiliyoruz. Etin kilosu 800 lira. Eğer size 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım" dedi.

Vali Gül'den 'merdiven altı işletme' uyarısı: "Etin kilosu 800 lira, 600 liraya sucuk satılıyorsa etten yapılmadığını anlamamız lazım"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan, anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal vefat etmişti. Anne ve çocukların ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Şüpheli ölümler gıda güvenliği konusunu tekrar gündeme getirirken, İstanbul Valisi Davut Gül Ekol TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vali Gül den merdiven altı işletme uyarısı: "Etin kilosu 800 lira, 600 liraya sucuk satılıyorsa etten yapılmadığını anlamamız lazım" 1

"BÖYLE BİR KORKUYA GEREK YOK"

Vali Gül, "Gıda işletmeleriyle ilgili İstanbul'da gerek belediyelerimizin gerekse diğer kurumların düzenli denetimleri var. Bu şu anlama gelmiyor: Asla kusur yok, asla eksiklik yok anlamına gelmiyor.

Kirlilik olabilir, standartlarda düşüklük olabilir. Bunlarla ilgili cezai yaptırımlar yapılıyor. Şimdiye kadar, şu gıdayı yedi ve bundan dolayı öldü, hayatını kaybetti çok görülen bir durum değil. Vatandaşlarımız dışarı çıktım, şurada yemek yedim hayatımı mı kaybedeceğim?' böyle bir korkuya gerek yok" dedi.

Vali Gül den merdiven altı işletme uyarısı: "Etin kilosu 800 lira, 600 liraya sucuk satılıyorsa etten yapılmadığını anlamamız lazım" 2

"ETİN KİLOSU 800 LİRA, 600 LİRAYA SUCUK SATIYORLARSA ETTEN YAPILMADIĞINI ANLAMAMIZ LAZIM"

Açıklamalarının devamında merdiven altı işletmelerde yeme içme konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Gül, "Bazen sokak lezzetleri, bazen markasız ürün, bazen fiyattan dolayı onun sağlıklı olmadığını anlayabiliyoruz. Bu şu demek: Etin kilosu 800 lira. Eğer size 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım. Bir hile vardır. Bu tip durumlarda 112'ye bildirirlerse mutlaka arkadaşlarımız gerekeni yaparlar" ifadelerini kullandı.

Vali Gül daha sonra ise kapatılan işletmeler için kuvvetli şüphe olduğunu aktararak, "Adli tıpın raporuna göre bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılacak. Biz de valilikte bütün kurumların katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yapacağız" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indiYolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indi
TBMM tutanaklarında bir ilk: 'Bilinmeyen Dil' kayıtlara geçti!TBMM tutanaklarında bir ilk: 'Bilinmeyen Dil' kayıtlara geçti!

Anahtar Kelimeler:
Vali İstanbul Davut Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.