Vali Gül'den 'merdiven altı işletme' uyarısı: "Etin kilosu 800 lira, 600 liraya sucuk satılıyorsa etten yapılmadığını anlamamız lazım"

İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan, anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal vefat etmişti. Anne ve çocukların ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Şüpheli ölümler gıda güvenliği konusunu tekrar gündeme getirirken, İstanbul Valisi Davut Gül Ekol TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR KORKUYA GEREK YOK"

Vali Gül, "Gıda işletmeleriyle ilgili İstanbul'da gerek belediyelerimizin gerekse diğer kurumların düzenli denetimleri var. Bu şu anlama gelmiyor: Asla kusur yok, asla eksiklik yok anlamına gelmiyor.

Kirlilik olabilir, standartlarda düşüklük olabilir. Bunlarla ilgili cezai yaptırımlar yapılıyor. Şimdiye kadar, şu gıdayı yedi ve bundan dolayı öldü, hayatını kaybetti çok görülen bir durum değil. Vatandaşlarımız dışarı çıktım, şurada yemek yedim hayatımı mı kaybedeceğim?' böyle bir korkuya gerek yok" dedi.

"ETİN KİLOSU 800 LİRA, 600 LİRAYA SUCUK SATIYORLARSA ETTEN YAPILMADIĞINI ANLAMAMIZ LAZIM"

Açıklamalarının devamında merdiven altı işletmelerde yeme içme konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Gül, "Bazen sokak lezzetleri, bazen markasız ürün, bazen fiyattan dolayı onun sağlıklı olmadığını anlayabiliyoruz. Bu şu demek: Etin kilosu 800 lira. Eğer size 600 liraya sucuk satıyorlarsa, bunun etten yapılmadığını anlamamız lazım. Bir hile vardır. Bu tip durumlarda 112'ye bildirirlerse mutlaka arkadaşlarımız gerekeni yaparlar" ifadelerini kullandı.

Vali Gül daha sonra ise kapatılan işletmeler için kuvvetli şüphe olduğunu aktararak, "Adli tıpın raporuna göre bunlarla ilgili bir değerlendirme yapılacak. Biz de valilikte bütün kurumların katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yapacağız" dedi.