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Vali Gül, gençleri provakasyonlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri provokasyonlara karşı uyardı.

Vali Gül, gençleri provakasyonlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gençlere uyarılarda bulundu.

Vali Gül paylaşımında, "Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Davut Gül istanbul valisi
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