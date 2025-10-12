HABER

Vali Karakaya basınla bir araya geldi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan’da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.Tatvan Polisevi’nde düzenlenen programa, Bitlis ve ilçe merkezlerinde görev yapan basın mensuplarının yanı sıra kurum amirleri de katıldı.

Tatvan Polisevi’nde düzenlenen programa, Bitlis ve ilçe merkezlerinde görev yapan basın mensuplarının yanı sıra kurum amirleri de katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, Bitlis ve ilçelerinde yürütülen yatırımlar, devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Vali Karakaya, özellikle ulaşım, sanayi alanı, turizm ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kentin gelişiminde basının rolüne dikkat çeken Karakaya, "Basın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ilin tanıtımı açısından çok önemli bir köprü görevi görüyor" dedi.
Program, karşılıklı fikir alışverişi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(İHA)

