Vali Köşger servis kazasında yaralananları ziyaret etti

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, sabah saatlerinde Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Denizli’nin Buldan ilçesi Yenicekent yakınlarında sabah saatlerinde Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi personellerini taşıyan servis şiddetli yağışın etkisiyle kaza yaparak şarampole devrildi. Kazanın ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

Vali Köşger, yaralıların tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesine gelerek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı ve yaralı memurları ziyaret etti. Vali Köşger, ziyaret sırasında yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletip, görevli sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

