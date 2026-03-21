Vali Taşolar, Gazi Engenç’i ziyaret ederek bayramını tebrik etti

Bayramlaşma geleneğini sürdüren Vali Taşolar, gazi Abdulkadir Engenç ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Bayramların birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini daha iyi hissettiği özel günler olduğunu söyleyen Vali Taşolar, Engenç’e vatan için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Gazi Abdulkadir Engenç Vali Taşolar’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, sıcak bir ortamda gerçekleşirken, Vali Taşolar Engenç ve ailesinin bayramını kutlayarak, her zaman huzur ve güvenliğe katkı sağlamak adına devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

