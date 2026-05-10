Diyarbakır’da jandarmadan hipodromda Trafik Haftası etkinliği

Diyarbakır Hipodromunda Trafik Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından, 2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Hipodromu’nda farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi. Toplumda trafik bilincinin artırılması, sürücü ve yayaların trafik kurallarına karşı duyarlılığının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, ‘’hızını azalt, ömrünü uzat" ve "trafikte her yıl daha iyiye" sloganlarının yer aldığı pankartlarla vatandaşlara trafik güvenliğinin hayati önemine dikkat çekildi. Faaliyet kapsamında, trafik kurallarına uyulmasının can kayıpları ve kazaların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekilerek, güvenli trafik kültürünün toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşlarda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

