Valilik akşam saatleri için uyardı: İstanbul'un 9 ilçesinde kar alarmı

İstanbullular yeni yıla gireceğimiz geceyi karla karşılayacak. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, akşam saatlerinden itibaren 9 ilçede kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Valilikten vatandaşların ulaşım ve günlük yaşamda dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Çiğdem Sevinç

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren başlayacak ve yarın öğlene kadar devam etmesi öngörülen kar yağışıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik’in yüksek ve kuzey kesimleri ile Sarıyer’in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların ulaşım ve günlük yaşamda dikkatli olmaları istendi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Valilik açıklaması şöyle:

"İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat ❗️

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir.

Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

