Valilik harekete geçti: Okulların önünde beklemek ve toplanmak yasaklandı!

Şanlıurfa’da yaşanan silahlı saldırıların ardından okul güvenliğine yönelik yeni tedbirler devreye alındı. Valilik, okul çevrelerinde izinsiz bekleme ve toplanmayı yasakladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ömer Ket’in, bir dönem eğitim gördüğü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Olayda 16 kişi vurulurken saldırganın yaşamına son verdiği belirtildi.

Saldırıdan bir gün sonra Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda da benzer bir olay yaşandı. 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin 9 kişiyi öldürdüğü, 5’i ağır 13 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye genelinde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, Şanlıurfa Valiliği yeni uygulamaları devreye aldı.

OKUL ÇEVRESİNDE BULUNMAK YASAKLANDI

Valilik tarafından alınan kararlara göre, okul bahçeleri, önleri ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklandı.

Okullara ziyaret amacıyla gelen veli ve kişilerin ise okul girişinde karşılanarak kimlik kontrolünden geçirilmesi ve okul yönetiminin bilgisi dahilinde içeri alınması kararlaştırıldı. Girişlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yönergeye uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.

Denetimlerin, emniyet ve jandarma birimleri ile okul yönetimleri tarafından yürütüleceği, tespit edilen ihlallerde idari ve adli süreçlerin başlatılacağı kaydedildi.

Kentte alınan yeni önlemler şu şekilde açıklandı:

  • Okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde karşılanarak burada usulüne uygun olarak yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir.
  • Okullara veli ve ziyaretçilerin girişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Nöbet Hizmetleri ve Güvenlik Uygulamaları Yönergesine uygun olarak yapılacak, buna uygun olmayan girişlere izin verilmeyecektir.
  • Şanlıurfa'daki bütün okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklanmıştır.
  • Karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre emniyet ve jandarma birimleri ile okul idarelerince gerekli denetimler gerçekleştirilecek, yapılan tespitler doğrultusunda idari ve adli işlemler tesis edilecektir.
