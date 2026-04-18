Valilik harekete geçti: Okulların önünde beklemek ve toplanmak yasaklandı!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ömer Ket’in, bir dönem eğitim gördüğü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Olayda 16 kişi vurulurken saldırganın yaşamına son verdiği belirtildi.

Saldırıdan bir gün sonra Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda da benzer bir olay yaşandı. 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin 9 kişiyi öldürdüğü, 5’i ağır 13 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye genelinde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, Şanlıurfa Valiliği yeni uygulamaları devreye aldı.

OKUL ÇEVRESİNDE BULUNMAK YASAKLANDI

Valilik tarafından alınan kararlara göre, okul bahçeleri, önleri ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklandı.

Okullara ziyaret amacıyla gelen veli ve kişilerin ise okul girişinde karşılanarak kimlik kontrolünden geçirilmesi ve okul yönetiminin bilgisi dahilinde içeri alınması kararlaştırıldı. Girişlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yönergeye uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.

Denetimlerin, emniyet ve jandarma birimleri ile okul yönetimleri tarafından yürütüleceği, tespit edilen ihlallerde idari ve adli süreçlerin başlatılacağı kaydedildi.

Kentte alınan yeni önlemler şu şekilde açıklandı: