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Valilik resmen duyurdu! Bir il için çarpıcı karar: Denize girmek yasak

Giresun Valiliği, deniz koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle il sınırları içerisindeki sahil ve plajlarda gün içerisinde denize girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Valilik resmen duyurdu! Bir il için çarpıcı karar: Denize girmek yasak
Çiğdem Sevinç

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, deniz koşullarının can güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Valilik resmen duyurdu! Bir il için çarpıcı karar: Denize girmek yasak 1

TÜM SAHİL VE PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAK

Açıklamada, gün içerisinde denize girmenin yasaklandığına işaret edilerek, "Giresun il sınırları içerisinde tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen denize girmeyiniz. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız. Güvenliğinizi riske atmayınız." denildi.

Valilik resmen duyurdu! Bir il için çarpıcı karar: Denize girmek yasak 2

POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ DENETİMDE

Açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin plajların bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirerek, denize giren vatandaşları uyardığı belirtildi.

(AA)

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Giresun deniz dalga valilik
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