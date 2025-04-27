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Valilik uyardı: İstanbullular dikkat! Salı gecesine kadar sürecek

Marmara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen poyraz için Valilik uyarıda bulundu. Salı gece saatlerine kadar başlaması beklenen kuvvetli fırtınanın yer yer saatte 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Valilik uyardı: İstanbullular dikkat! Salı gecesine kadar sürecek
Doğukan Akbayır

İstanbul Valiliği yaşanacak poyraz fırtınası için vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Poyraz fırtınasının salı gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

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SICAKLIK DÜŞÜK HİSSEDİLECEK

Marmara'da yarından itibaren poyraz etkili olacak. Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla, hava sıcaklığı daha düşük hissedilecek.

İstanbul Valiliği, bir uyarı notu yayımlayarak vatandaşları beklenen fırtınaya karşı uyardı. Valilik açıklamasında fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİ

Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

hava durumu

Kaynak: NTV

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına poyraz
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