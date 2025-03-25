Valilikler art arda duyurdu! Ankara ve İzmir'de gösteri yasağı uzatıldı

Türkiye'nin son günlerdeki tek gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç oldu. Geçen çarşamba gözaltına alınan İmamoğlu pazar günü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, başlatılan protesto gösterileri ise birçok ile yayıldı.

ANKARA VE İZMİR VALİLİKLERİNDEN YENİ KARAR

İstanbul'dan sonra özellikle Ankara ve İzmir'de başlayan gösteriler sonrası valilikler gösteri yasağı kararı almıştı. Konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Ankara ve İzmir Valilikleri alınan kararların süresini uzattı.

ANKARA VALİLİĞİ GÖSTERİ YASAĞININ UZATILDIĞINI DUYURDU

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgilerinin elde edildiğinden 21 Mart'ta il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının bugün saat 23.59'a kadar yasaklandığı hatırlatıldı. Yasaklama kararına rağmen il genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam etmesi, bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılarak; halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturulduğu ve kamu malına zarar verildiğinin müşahede edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda ilimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır" denildi.

İZMİR VALİLİĞİ DE DUYURDU! GÖSTERİ YASAĞI 4 GÜN UZATILDI

İzmir'de de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağı 4 gün daha uzatıldı.

İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için 21 Mart'tan geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtmişti. Valilikte yapılan son yapılan açıklamaya göre ise bu yasağın 4 gün daha uzatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan-29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."