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'Valinin yeğeniyim' demişti! Ehliyetine el konuldu, aracı men edildi, 146 bin lira ceza kesildi

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Ufuk Dağ

Dün akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen bir görüntü kısa sürede yayıldı. Magandalık yapan bir sürücü kendisini kameraya alan kişiyi 'valinin yeğeniyim' diye tehdit etmeye çalıştı. O sürücü için harekete geçildi ve cezası belli oldu.

İstanbul Sarıyer’de çakarlı aracıyla kendine trafikte öncelik sağlamaya çalışan ve “Valinin yeğeniyim” diyen sürücü S.O yakalandı.

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Magandaya 146 bin TL ceza kesilirken ehliyetine de el konuldu. Öte yandan görüntülerdeki araç trafikten men edildi. Ayrıca S.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

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VALİ YALANLAMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül dünkü olayın ardından, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul çakar lamba
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