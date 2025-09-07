HABER

Valiye hakaret etti! Tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret ettiği belirtilen S.Ç. (50), Antalya'da tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kullanıcının sosyal medya hesabından, 'Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı' başlıklı haberi alıntılayarak, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu belirtilen S.Ç.'nin, İstanbul Pendik'te kaydının bulunduğunu ve tatil için geldiği Antalya'da otelde konakladığı belirlendi.

TUTUKLANDI

S.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

