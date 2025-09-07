Valiye hakaret etti! Tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kullanıcının sosyal medya hesabından, 'Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı' başlıklı haberi alıntılayarak, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu belirtilen S.Ç.'nin, İstanbul Pendik'te kaydının bulunduğunu ve tatil için geldiği Antalya'da otelde konakladığı belirlendi.

TUTUKLANDI

S.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

