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Valiz kontrolünde ortaya çıktı: Diş macunu tüpüne gizlemişler! Değeri en az 20 milyon TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde polis, 1 şüphelinin valizini kontrol etti. Valizin içinde bulunan diş macunu tüpüne gizlenmiş bir 'hazine' bulundu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiz kontrolünde ortaya çıktı: Diş macunu tüpüne gizlemişler! Değeri en az 20 milyon TL

İzmir'de polisin 2 ilçede düzenlediği operasyonlarda, havalimanında kontrol edilen 1 valizde diş macunu tüplerine gizlenmiş, 5 ayrı döneme ait olduğu değerlendirilen toplam 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.

OPERASYON YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 28, 29 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİNİN VALİZİ KONTROL EDİLDİ

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Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde önceden belirlenen ev ve iş yerleri arandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 1 şüphelinin valizini kontrol etti.

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Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli ve Gümrük Muhafaza görevlileri de çalışmaya destek verdi.

DİŞ MACUNU TÜPÜNDEN 'HAZİNE' ÇIKTI

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Havalimanındaki kontrolde, valizdeki diş macunu tüpleri içerisine gizlenmiş, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

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Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.

(DHA)

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