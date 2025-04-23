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Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti! "İçiciyim" dedi ancak paçayı kurtaramadı

Adana’da uyuşturucu satıcılığı yaptığından şüphelenilen Emrah E.'nin evinde arama yapıldı. Aramada valizin içerisinde 6 bin adet uyuşturucu hap yakalandı. Şüpheli "İçiciyim" savunması yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah A.’nın (36) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti! "İçiciyim" dedi ancak paçayı kurtaramadı
Çiğdem Sevinç

Adana’da evindeki valizin içerisinde 6 bin adet uyuşturucu hap yakalatan şüpheli "İçiciyim" savunması yapsa da tutuklanmaktan kurtarılamadı.

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6048 ADET SENTETİK HAP

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş şekilde 6 bin 48 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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"İÇİCİYİM" SAVUNMASI

Gözaltına alınan Emrah A., ifadesinde satıcı olmadığını, uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım amacıyla bulundurduğunu öne sürdü. Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu hap
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