Van 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava koşulları soğuk olacak. Bulutlu bir gün geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarlarında. Gece ise sıcaklığın 2°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %73 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 9 km olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis oluşumuna sebep olabilir. Don ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda olumsuzluk yaşanması muhtemel.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk ve bulutlu devam edeceği öngörülüyor. 2 Aralık Salı günü sabah sıcaklıkları 6°C olacak. Gece sıcaklık ise 1°C civarında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 1°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis riski yüksek. Don ve buzlanma olasılığı da düşünülmeli. Ulaşımda aksamaları önlemek için dikkatli olmak gerekir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Tarım faaliyetleri ile ilgilenenlerin don riskine karşı tedbirli olmaları önemlidir. Günlük yaşamda kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler giyilmelidir. Gerektiğinde koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine dikkat edilmelidir. Ayrıca, takip mesafesi artırılmalıdır. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltacaktır.