Van 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %45 civarında öngörülüyor. Bu koşullar, sıcak ve hafif rüzgarlı bir günün habercisi.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 30°C, 4 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 5 Ağustos Salı günü ise 31°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar batı ve güney yönlerinden esecek. Nem oranı %35 ile %45 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocukların daha hassas olabileceğini unutmamak gerekir. Onların da yeterli su tüketmelerini ve serin ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak önemlidir.