Van 02 Aralık Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Aralık 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 1.8°C ile 8.7°C arasında değişirken, %67 nem oranı ve 3.1 km/saat rüzgar hızı bekleniyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise Başkale'de hava koşulları açık olacak. Düşük sıcaklıklarla birlikte soğuk havanın etkili olacağı saatlerde dikkatli olunması önem taşıyor. Kış koşullarına uygun giyinme ve araçların bakımı önerilmektedir. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınmalıdır.

Melih Kadir Yılmaz

Van'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 1.8°C ile 8.7°C arasında değişecek. Nem oranı %67, rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı saati ise 16:49'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 3 Aralık Çarşamba günü Başkale ilçesinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar -2.6°C ile 2.7°C arasında seyredecek. Nem oranı %78, rüzgar hızı ise 6.5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Soğuk hava koşulları özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olacak. Sıcaklıkların düşük olacağı göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak açısından dikkat edilmelidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Yolda seyahat ederken dikkatli olunmalı. Araçların kış koşullarına uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Evlerde ısınma sistemlerinin bakımı yapılmalıdır. Hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. İç mekanlardaki nem oranı dengelenmelidir.

