Van 02 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Hafif yağmurlu koşullar hâkim olacak. Nem oranı %45 civarında. Bu, hava koşullarını daha bunaltıcı yapabilir. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

3 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 22°C civarına düşmesi bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 20°C civarına inecek. Yine yer yer sağanaklar devam edecek. 5 Eylül Cuma günü hava koşulları daha stabil hale gelecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların esnek olmaları önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, rahatsızlıkları önleyebilir. Sıcaklıklar düştüğünde, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.