HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 02 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu bekleniyor.

Van 02 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Van'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Hafif yağmurlu koşullar hâkim olacak. Nem oranı %45 civarında. Bu, hava koşullarını daha bunaltıcı yapabilir. Rüzgar güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

3 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 22°C civarına düşmesi bekleniyor. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 20°C civarına inecek. Yine yer yer sağanaklar devam edecek. 5 Eylül Cuma günü hava koşulları daha stabil hale gelecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların esnek olmaları önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, rahatsızlıkları önleyebilir. Sıcaklıklar düştüğünde, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis memuru kazada hayatını kaybettiPolis memuru kazada hayatını kaybetti
Firari hükümlü kadın hurdalıkta yakalanıp cezaevine teslim edildiFirari hükümlü kadın hurdalıkta yakalanıp cezaevine teslim edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.