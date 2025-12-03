Van 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 0°C ile 6°C arasında değişecek. Nem oranı %79 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı ise 16:48 olarak hesaplanmıştır.

4 Aralık Perşembe günü hava koşullarının bulutlu ve güneşli olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar 3°C ile 8°C arasında değişmesi bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü alçak bulutların hakim olması tahmin ediliyor. Bu günde sıcaklıklar 4°C ile 7°C arasında olacak. 6 ve 7 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar bu günlerde 8°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini bilmek gerekiyor. Özellikle 6 ve 7 Aralık tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.