HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu serin ve nemli olacak. Sabah sıcaklığı 11°C, gece ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Nem oranı %65, rüzgar hızı ise saatte 9 km olarak öngörülüyor. Bu hava koşullarında kişisel hijyen ve tarımda önlemler almak önemli olacak. Görüş mesafesi sabahları azalabilir, dikkatli olunmalıdır.

Van 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde sıcaklık 11°C olarak tahmin edilmektedir. Gece ise hava sıcaklığının 6°C olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 15°C civarında seyredecektir. Nem oranı %65, rüzgar hızı güneyden saatte 9 km olarak öngörülüyor. Bu koşullar, hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Aynı zamanda, önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 4 Kasım Salı'dan 7 Kasım Cuma'ya kadar sıcaklık sabah 6-7°C, gündüz 12-15°C arasında değişecektir. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Bu durum, gün boyunca hafif serin ve nemli bir hava koşulunun hakim olacağı anlamına gelmektedir.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde yoğun pus ve sis oluşabileceğini gösteriyor. Bu durum, görüş mesafesini azaltabilir. Dolayısıyla, sabahları yola çıkarken dikkatli olunmalıdır. Gerekirse araç farları kullanılmalıdır. Ayrıca, alerjik reaksiyonlara yatkın olanların tedbirli olmaları önemlidir.

Tarım faaliyetlerinde bulunanların da dikkatli olmaları önemli bir noktadır. Nem oranının yüksek olması, bitki hastalıklarının yayılmasına yol açabilir. Bitkilerinizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak da önemlidir. Nemli hava, bazı hastalıkların yayılma riskini artırabilir. Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...
16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.