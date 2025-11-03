Van 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde sıcaklık 11°C olarak tahmin edilmektedir. Gece ise hava sıcaklığının 6°C olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 15°C civarında seyredecektir. Nem oranı %65, rüzgar hızı güneyden saatte 9 km olarak öngörülüyor. Bu koşullar, hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Aynı zamanda, önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 4 Kasım Salı'dan 7 Kasım Cuma'ya kadar sıcaklık sabah 6-7°C, gündüz 12-15°C arasında değişecektir. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Bu durum, gün boyunca hafif serin ve nemli bir hava koşulunun hakim olacağı anlamına gelmektedir.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde yoğun pus ve sis oluşabileceğini gösteriyor. Bu durum, görüş mesafesini azaltabilir. Dolayısıyla, sabahları yola çıkarken dikkatli olunmalıdır. Gerekirse araç farları kullanılmalıdır. Ayrıca, alerjik reaksiyonlara yatkın olanların tedbirli olmaları önemlidir.

Tarım faaliyetlerinde bulunanların da dikkatli olmaları önemli bir noktadır. Nem oranının yüksek olması, bitki hastalıklarının yayılmasına yol açabilir. Bitkilerinizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak da önemlidir. Nemli hava, bazı hastalıkların yayılma riskini artırabilir. Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması önerilir.