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Van 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Van 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü, bölgesel düzensiz yağmurlar görülecek. Sıcaklıkların 12°C civarında olması öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi olasıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalı ve gerekli önlemleri almalısınız. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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