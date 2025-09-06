HABER

Van 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 21°C, gündüz 27°C, akşam 18°C ve gece 14°C olacak.

Doğukan Akbayır

Van'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 21°C, gündüz 27°C, akşam 18°C ve gece 14°C olacak. Nem oranı %66. Rüzgar güney yönünden saatte 9 km hızla esecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak.

7 Eylül Pazar günü sabah 25°C, gündüz 26°C, akşam 17°C ve gece 17°C sıcaklıklar bekleniyor. 8 Eylül Pazartesi sabah 26°C, gündüz 27°C, akşam 14°C ve gece 14°C, 9 Eylül Salı sabah 26°C, gündüz 26°C, akşam 16°C ve gece 16°C, 10 Eylül Çarşamba sabah 26°C, gündüz 26°C, akşam 16°C ve gece 16°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgar güney yönünden esiyor, bu nedenle açık alanlarda rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %66 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlamaya devam ediyor.

