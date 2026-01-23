HABER

Gasp olayının şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonun market bölümüne gelen 2 kişi silah doğrulttuğu çalışandan yaklaşık 13 bin lira gasp ederek kaçtı. Gasp şüphelileri, polisin yaptığı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, gasp ettikleri paranın bir miktarını ise farklı bir petrolde harcadıkları ortaya çıktı.

Gasp olayının şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna gelen 2 kişi, çalışanı tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 13 bin lirayı alan gaspçılar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonrası şüphelilerin A.K. (27), İ.K.(21) ile onlara yardımcı olduğu ileri sürülen A.G. (48) ve henüz ismi belirlenemeyen bir arkadaşların daha olduğu belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsıların tabancayla çalışanları tehdit ederek paraları aldıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.
Şahısların bulunduğu adresi tespit eden polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, gasp ettikleri paranın bir miktarını ise farklı bir petrolde harcadıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

