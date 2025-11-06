HABER

Van 06 Kasım Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

6 Kasım 2025 Perşembe günü Van'da soğuk ve yağışlı hava koşulları etkili olacak. Sabah karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 10°C civarındayken, gece 0°C'nin altına inebilir. Bu durum don olayları ve yol buzlanması ile sonuçlanabilir. Kış şartlarına hazırlıklı olmak adına kalın giysiler tercih edilmeli ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. İşte detaylar...

6 Kasım 2025 Perşembe günü Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Bu, bölgenin tipik Kasım ayı iklimine uygun bir durum. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı da olabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 0°C'nin altına düşebilir. Bu durum don olaylarına yol açabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında fazla bir değişiklik görünmüyor. 7 Kasım Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 12.6°C arasında değişecek. 8 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur beklentisi var. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında olacak. 9 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yollarda buzlanma riski bulunduğu için araç kullanırken dikkatli olunmalı. Kış lastikleri kullanılmalıdır. Sabah saatlerinde yer yer sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Hız limitlerine uyum sağlamak ve güvenli mesafeler korumak gerekir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Su borularının donma riskine karşı önlemler alınmalıdır.

