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Van 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Van 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında hissedilecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18°C ile 22°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hafif yağmur ve çisenti zaman zaman görülebilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinden, kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Gerekirse ek bir kat giysi almak da iyi bir fikir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç duyulmayacaktır.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu durum, genel olarak rahat bir hava koşulu sunacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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