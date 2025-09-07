Van 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

8 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 26°C, 9 Eylül Salı günü ise yine 26°C olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü de sıcaklığın 26°C civarında olacağı öngörülüyor. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar güney yönünden esecek, bu da açık alanlarda rüzgarın etkisini hissetmenizi sağlayabilir. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir.

