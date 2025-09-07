HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 25°C, gece ise 17°C civarında olacak. Nem oranı %45 seviyesinde. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Van 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

8 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 26°C, 9 Eylül Salı günü ise yine 26°C olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü de sıcaklığın 26°C civarında olacağı öngörülüyor. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar güney yönünden esecek, bu da açık alanlarda rüzgarın etkisini hissetmenizi sağlayabilir. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir.

Eylül ayı boyunca Van'da ortalama yüksek sıcaklık 26°C, düşük sıcaklık ise 21.5°C civarında olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar belirgin hale gelebilir. Günün farklı saatlerine uygun giysiler seçmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle, açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Nem oranı %45, bu da hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Van'da 7 Eylül 2025 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, yanında hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın güney yönünden eseceğini göz önünde bulundurarak, rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %45 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattıÖzgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.