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Van 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 07 Mayıs Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Van'da hava durumu yağmurlu ve ara ara şiddetli yağışlı olacak.

Van 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yağmurlu ve ara ara şiddetli yağışlı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 10.7°C, gece sıcaklıkları ise 6.9°C civarında bekleniyor. Nem oranı %65 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 15.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

8 Mayıs Perşembe günü, hava koşullarının orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10.8°C, gece sıcaklıkları ise 7.0°C civarında olacak. Nem oranı %64 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı yine 15.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde, Van'da hava koşullarının yağmurlu ve nemli olacağı öngörülmektedir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışların yoğun olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Trafikte dikkatli olunması ve araçların lastiklerinin iyi durumda olması önemlidir. Evlerde, su baskınlarına karşı önlem almak amacıyla pencerelerin ve kapıların sağlam olduğundan emin olunmalıdır.

Van'da Mayıs ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 15°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarındadır. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı 9 civarındadır. Toplam yağış miktarı yaklaşık 50 mm'dir.

Van'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde yağmurlu ve nemli hava koşulları beklenmektedir. Uygun giyim ve önlemlerle bu koşullara hazırlıklı olunması, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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