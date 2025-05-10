Van 10 Mayıs Cumartesi Hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Van'da hava durumu sabah hafif yağmurlu. Öğleden sonra ise aralıklı yağmurlu olması beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 14-15°C, gece sıcaklıkları 8-9°C civarında olacaktır. Nem oranı %60-65 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 15-16 km/saat civarında olacaktır.

11 Mayıs Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-16°C, gece sıcaklıkları 8-9°C civarında gerçekleşecektir. 12 Mayıs Pazartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 8-9°C olacaktır. 13 Mayıs Salı günü aralıklı yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 8-9°C civarında olacaktır. 14 Mayıs Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15-16°C, gece sıcaklıkları 8-9°C olacaktır. 15 Mayıs Perşembe günü aralıklı şiddetli yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 8-9°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalı, mümkünse toplu taşıma kullanılmalıdır. Sıcaklık gündüzleri 15-16°C, geceleri ise 8-9°C civarında olacaktır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek katlar eklemek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarıda bulunurken dikkatli olmaları önerilir.