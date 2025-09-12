HABER

Van 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında olacak.

Cansu Akalp

Van'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında olacak. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 23°C, 14 Eylül Pazar günü 24°C ve 15 Eylül Pazartesi günü 25°C olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Öğle saatlerinde dışarıda bulunurken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, vücudu nemli tutar. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa, şapka veya güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar kullanmalısınız.

Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak plan yapmak faydalı olacaktır.

Yağış ihtimali düşük. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmakta yarar var.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz. Ancak güneşten korunmaya özen göstermelisiniz.

