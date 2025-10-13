Van 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlı. Bölgenin doğusunda yağışlar etkili olacak. Batıda ise sağanak yağmur bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde sağanak yağmur düşünülmekte. Gündüz sıcaklıkları 10-12°C arasında. Gece sıcaklıkları ise -1 ila 2°C değişecek. Meteoroloji, yüksek kesimlerde don ve buzlanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

14 Ekim Salı günü Van'da hava açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 11-20°C arasında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık aralığı 11-22°C olacak. 16 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu hâle gelecek. Bu günde sıcaklıklar 14-25°C arasında değişecek.

Bu dönemde yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski var. Sürücülerin dikkatli olmaları önemli. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekiyor. Yolculuk öncesi hava durumu kontrol edilmeli. Gerekli acil durum kitleri bulundurulmalı. Soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek faydalı olacaktır. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınılması sağlığınız için önemlidir.