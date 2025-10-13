HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

13 Ekim 2025 tarihinde Van'da beklenen hava durumu, soğuk ve yağışlı olarak öne çıkıyor. Doğu kesimlerde etkili yağışlar yanı sıra batıda sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık gün içinde 10-12°C arasında, gece ise -1 ila 2°C arasında değişecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı. 14 Ekim'de güneşli bir hava, sıcaklıkların ise 11-20°C arasında olması bekleniyor.

Van 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlı. Bölgenin doğusunda yağışlar etkili olacak. Batıda ise sağanak yağmur bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde sağanak yağmur düşünülmekte. Gündüz sıcaklıkları 10-12°C arasında. Gece sıcaklıkları ise -1 ila 2°C değişecek. Meteoroloji, yüksek kesimlerde don ve buzlanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

14 Ekim Salı günü Van'da hava açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 11-20°C arasında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık aralığı 11-22°C olacak. 16 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu hâle gelecek. Bu günde sıcaklıklar 14-25°C arasında değişecek.

Bu dönemde yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski var. Sürücülerin dikkatli olmaları önemli. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekiyor. Yolculuk öncesi hava durumu kontrol edilmeli. Gerekli acil durum kitleri bulundurulmalı. Soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek faydalı olacaktır. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınılması sağlığınız için önemlidir.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soruşturma izni istenmişti! Ankara'dan dikkat çeken kareSoruşturma izni istenmişti! Ankara'dan dikkat çeken kare
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.