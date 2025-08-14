Van 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C’ye çıkması bekleniyor. Gece sıcaklık 22°C seviyelerine düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranları ise sabah %39, gündüz %32, akşam %51 ve gece %56 olarak tahmin ediliyor.

15 Ağustos Cuma günü de benzer hava koşulları öngörülüyor. Yine sıcak ve güneş olacak. Gündüz sıcaklık 33°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklık 22°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranları sabah %39, gündüz %32, akşam %51 ve gece %56 olarak bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlem almak gereklidir.