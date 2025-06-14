Van 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 14°C olarak öngörülmektedir.

15 Haziran Pazar günü de açık bir hava beklenmektedir. Gündüz 24°C, gece 15°C sıcaklıklar tahmin ediliyor. 16 Haziran Pazartesi günü benzer sıcaklıklarla açık hava tahmin edilmektedir. Gündüz 24°C, gece 15°C şeklinde sıcaklıklar olacaktır.

17 Haziran Salı günü ve 18 Haziran Çarşamba günü de aynı hava durumu beklenmektedir. Her iki günde de gündüz 24°C, gece 15°C sıcaklıkları öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir.

Güneşli günlerde cilt sağlığı için güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmeye dikkat edin. Dışarıda hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmalısınız. Gerekirse ara vermek sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.