Van 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 14 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde açık ve soğuk hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 10–15°C'ye yükselecek, ancak akşam 18:00'den itibaren yağış riski artacak. 15 Kasım Cumartesi günü yağmur, 16 Kasım Pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak için yanınıza uygun kıyafetler almalı, güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz.

Van 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Van'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde açık ve soğuk olacak. Öğle saatlerinde güneşli ve ılıman hale gelecek. Sabah erken saatlerde sıcaklık 2–6°C civarlarında. Açık gökyüzü hakim olacak. Öğleye doğru güneş çıkacak, sıcaklık 10–15°C aralığına yükselecek. Akşam saatlerinde, özellikle 18:00 civarından itibaren sağanak yağış riski artacak. İlk sağanak yağış 18:00'de başlayacak. 21:00'den itibaren il genelinde etkisini artırabilir. Gece ilerledikçe bulut örtüsü kalınlaşacak. Sıcaklıklar tekrar 9–11°C bandına düşecek.

15 Kasım Cumartesi günü yağmur bekleniyor. 16 Kasım Pazar günü Van merkez ve bazı ilçelerde karla karışık yağmur öngörülüyor. Diğer ilçelerde ise kuvvetli yağmur yağabilir. Hafta boyunca gündüz sıcaklıkları 10–15°C arasında. Gece ve sabah saatlerinde ise sıcaklık 1–2°C civarında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları ani yağışların etkili olabileceğini gösteriyor. Günü güneşli ve ılıman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerindeki düşük sıcaklıklar için kat kat giyinmek gerekir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Sabahın erken saatlerinde açık gökyüzü ve soğuk hava var. Sıcak tutan bir mont veya kaban giymek önemlidir. Hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat etmelisiniz. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.

hava durumu Van
