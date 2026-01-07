HABER

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianamede yer alan bir kısım sanıklar yönünden yapılan tutukluluk incelemesinde Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un da arasında bulunduğu toplam 6 kişinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartı kaldırıldı. Gözdem Ongun hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede yer alan bir kısım sanıklar yönünden tutukluluk incelemesi yapıldı.

GÖZDEM ONGUN'UN EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemede, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden ev hapsi adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmedildi. Mahkeme, Hüsnü Yüksel Tunar hariç diğer 5 sanık hakkında her pazartesi günü imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Murat Ongun un eşi Gözdem Ongun’un ev hapsi kaldırıldı 1Murat Ongun

BİRÇOK İSMİN İMZA ATMA ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Öte yandan aralarında Abdussamet Baydar, Ahmet Çiçek, Ahmet Hamdi Çiçek, Ahmet Önal, Akif Gündüz, Alaeddin Vardar, Ali İhsan Mengir, Bayram Taşkın, Burak Alp, Bülent Yılmaz, Büşra Türkan, Dinçer Kantar, Dursun Keleş, Duygu Fikrili, Ebru Yılmazlar, Edip Cenk Ünalzeren, Furkan Hamzaoğlu, Hasan Özsoy, Hüseyin Ekrem Fidan, Kaan Ketenci, Murat Bıyık, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Osman Şahin, Semih Bilgin, Songül Çar, Tamer Gümüş, Yaren Duru ve Yücel Mengir’in de bulunduğu sanıklar hakkında uygulanan imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmedildi.

Mahkeme tarafından sanıklar Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın aralarında olduğu bazı sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
